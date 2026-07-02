В полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли» вышли 300 управленцев
В полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» вышли 300 конкурсантов из 64 регионов. Среди них — замначальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО «СМУ-12 Мосметростроя» Татьяна Кожушкина (на фото).
Конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России и ряда других министерств и ведомств. Задача мероприятия — выявить лучших лидеров в сфере строительства и ЖКХ. За пять лет конкурс объединил свыше 75 тысяч участников.
Очный финал пройдет с 13 по 16 августа 2026 года, его приурочат к 70-летию Дня строителя. В финале встретятся лучшие представители строительной отрасли, которые представят свои проекты, обсудят стратегические задачи развития отрасли и выработают новые решения для повышения эффективности строительного комплекса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россию на похоронах Али Хаменеи будет представлять Дмитрий Медведев
- Песков: В Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине
- Памфилова: ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами в 103 страны
- «Собираем фестивали!»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» об инди‑музыке в России
- «Удобный, но опасный»: В Госдуме обсуждают регулирование ИИ для детей
- В Минэкономразвития не увидели остановки экономики России
- Жадность арендодателей? Почему закрылся «Мумий Тролль Бар» в Москве
- ВС России освободили Пискуновку в ДНР
- В ЦБ допустили появление российских криптовалют
- Песков заявил об эскалации по отношению к России со стороны Европы