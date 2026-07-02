В полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли» вышли 300 управленцев

В полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» вышли 300 конкурсантов из 64 регионов. Среди них — замначальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО «СМУ-12 Мосметростроя» Татьяна Кожушкина (на фото).

Конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России и ряда других министерств и ведомств. Задача мероприятия — выявить лучших лидеров в сфере строительства и ЖКХ. За пять лет конкурс объединил свыше 75 тысяч участников.

Очный финал пройдет с 13 по 16 августа 2026 года, его приурочат к 70-летию Дня строителя. В финале встретятся лучшие представители строительной отрасли, которые представят свои проекты, обсудят стратегические задачи развития отрасли и выработают новые решения для повышения эффективности строительного комплекса.

