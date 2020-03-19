В подмосковных лесах создадут сеть пешеходных маршрутов

На территориях лесов Московской области активисты планируют создать сеть пешеходных маршрутов и велосипедных дорог. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на инициатора проекта «Дорога в Лавру» Эльдара Оруджева.

По данным сайта, в ближайших планах волонтеров создание дороги от Солнечногорска до Дмитрова на 45 км и от Дмитрова до Сергиева Посада - еще 45 км. Отмечается, что на этой неделе совместно с лесниками активисты устроят первый исследовательский поход.

В ГКУ МО «Мособллес» инициативу активистов поддержали, отмечает сайт. Также в организации заявили, что намерены помочь в создании таких туристических маршрутов в регионе.

"Дорога в Лавру" стала первым подобным проектом активистов. Пешеходный туристический маршрут из Москвы в Сергиев Посад уже включен в транспортную сеть региона.





