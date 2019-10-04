В подмосковной Истре создадут кинологическую инфраструктуру
В подмосковной Истре территорию в 100 га обустроят для выгула и дрессировки собак. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, в городском собачьем пространстве планируется построить дрессировочные площадки, помещения для конференций и мастер-классов, а также кабинеты ветеринаров и зоомагазины.
Также территорию планируется адаптировать для зоотехнических мероприятий - от курсов дрессировки «Управляемая городская собака» до международных соревнований. Кроме того, территория будет предназначена для прогулок жителей Истры с собаками.
Дата открытия центра не сообщается.
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