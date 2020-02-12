В подмосковной Черноголовке пройдет «Лыжня Победы»

Любители и профессионалы лыжного спорта смогут принять участие в спортивном турнире «Лыжня Победы», который пройдет в подмосковной Черниголовке 22 февраля. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры региона.

Участникам на выбор представлены дистанции 2,8 и 16 км.

Организатором спортивного мероприятия выступает военно-технический музей. По данным сайта, «Лыжня Победы» проводится ежегодно. Этот турнир станет пятым по счету.

Для победителей предусмотрены призы, для всех участников приготовят полевую кухню.

