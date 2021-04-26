В Подмосковье жалуются на Росреестр, а в Башкортостане закрыли детскую площадку

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Сразу несколько слушателей НСН обратились в «Кривую линию» с жалобами на работу Управления Росреестра по Московской области. В подмосковном Ногинске жильцы дома №86 по улице 3-го Интернационала не могут въехать в свои квартиры. Уже более полугода Росреестр не ставит здание на кадастровый учет. Ни городская администрация, ни местные СМИ за все это время никак не смогли повлиять на ситуацию.

В этот же день в «Кривую линию» обратился и житель города Королев, который почти полгода не может оформить продажу земельного участка. По официальной версии Росреестра, «объект недвижимости не мигрировал во ФГИС ЕГРН» - новый единый госреестр недвижимости. Служба техподдержки, куда регистратор направил соответствующее обращение еще 14 января, до сих пор никаких действий не предприняла.

Стоит напомнить, что еще 21 сентября 2020 руководитель Росреестра Олег Скуфинский пообещал Владимиру Путину завершить все работы по переносу информации во ФГИС ЕГРН до конца года. И ровно через месяц отчитался об этом. Однако, судя по жалобам в «Кривую линию», не все так гладко. Только вот ни Управление Росреестра по Московской области, ни федеральный главк на запросы НСН не отвечают.

«Кривая линия» направила обращение Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Александру Оверчуку, курирующему данное направление.

