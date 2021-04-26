В Подмосковье жалуются на Росреестр, а в Башкортостане закрыли детскую площадку
«Кривая линия» пытается заставить работать Росреестр и разбирается с расходованием бюджета в башкирском селе
«Кривая линия» ищет управу на Росреестр
Сразу несколько слушателей НСН обратились в «Кривую линию» с жалобами на работу Управления Росреестра по Московской области. В подмосковном Ногинске жильцы дома №86 по улице 3-го Интернационала не могут въехать в свои квартиры. Уже более полугода Росреестр не ставит здание на кадастровый учет. Ни городская администрация, ни местные СМИ за все это время никак не смогли повлиять на ситуацию.
В этот же день в «Кривую линию» обратился и житель города Королев, который почти полгода не может оформить продажу земельного участка. По официальной версии Росреестра, «объект недвижимости не мигрировал во ФГИС ЕГРН» - новый единый госреестр недвижимости. Служба техподдержки, куда регистратор направил соответствующее обращение еще 14 января, до сих пор никаких действий не предприняла.
Стоит напомнить, что еще 21 сентября 2020 руководитель Росреестра Олег Скуфинский пообещал Владимиру Путину завершить все работы по переносу информации во ФГИС ЕГРН до конца года. И ровно через месяц отчитался об этом. Однако, судя по жалобам в «Кривую линию», не все так гладко. Только вот ни Управление Росреестра по Московской области, ни федеральный главк на запросы НСН не отвечают.
«Кривая линия» направила обращение Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Александру Оверчуку, курирующему данное направление.
«Кривая линия» разбирается, куда были потрачены деньги, выделенные на детскую площадку
За помощью в редакцию обратились жители деревни Князево Калининского района Уфы. В прошлом году местные активисты собрали средства и нашли спонсоров. Необходимая сумма была перечислена на счет администрации. По договору площадка должна была быть установлена до ноября, однако подрядчик начал работы уже зимой. Сейчас бетон стал рассыпаться, делая площадку непригодной для использования. После жалоб местных жителей представители администрации закрыли площадку на неопределенный срок.
«Кривая линия» НСН обратилась за разъяснениями в администрацию Калининского района и проинформировала об этой истории Главу Республики Башкортостан.
Налоговая инспекция вернула деньги москвичке после вмешательства «Кривой линии»
О проблеме с налоговой инспекцией сообщила в «Кривую линию НСН» Наталья Щеголькова. Более 3 месяцев она обивала пороги налоговой №20 в московском районе Перово. Проблема – возврат излишне уплаченных средств по транспортному налогу. Сумма небольшая, но для многодетной семьи весьма чувствительная. Через три дня после запроса НСН в Федеральную налоговую службу России деньги поступили на счет Натальи.
«Уверена, что это после вашего запроса. Спасибо огромное» - написала Наталья в «Кривую линию».
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 780 / сут.
Умерли
108 тыс.+332 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 540 / сут.
- Объявлены лауреаты премии «Оскар»
- Задержанные по делу о покушении на Лукашенко признали вину
- Иран может стать ближневосточным хабом по производству «Спутника V»
- Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу
- Ветеран ФСБ: в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
- Пушков высмеял посла Украины, который разочаровался в Германии
- «Оскар 2021»: первые награды
- В Венгрии назвали «Спутник V» самой безопасной вакциной от коронавируса
- Макгрегор может перейти в полусредний вес ради встречи с Усманом
- В России может появиться сельский туризм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru