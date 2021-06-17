В Подмосковье заявили о росте числа госпитализаций молодых людей с COVID

Главный врач Домодедовской Центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в Подмосковье наблюдается рост числа госпитализаций среди молодых людей с коронавирусной инфекцией.

По словам доктора, возрастная категория от 19 до 45 лет составляет половину пациентов больницы. Осипов отметил, что многим пациентам требуется искусственная вентиляция легких уже на первые-вторые сутки после госпитализации.

Кроме того, врач указал на активное распространение инфекции среди детей с возрасте от 3 до 5 лет. Осипов в эфире «Радио 1» отметил, что заболевания у детей стали протекать тяжелее, в том числе с пневмонией.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеКоронавирус
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