В Подмосковье завершен капремонт 14 тысяч многоквартирных домов

В Подмосковье завершен капитальный ремонт 14 тысяч многоквартирных домов в рамках региональной программы. Такие данные привел министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

По словам чиновника, до конца года планируется завершить ремонт еще для 3 тысяч домов.



Программа капремонта в регионе ведется с 2014 года. Всего в программу вошло 44 тысячи домов.



Велиховский в эфире «Радио 1» также анонсировал программу по благоустройству территорий домов, которую планируется реализовывать с Министерством благоустройства Подмосковья.

