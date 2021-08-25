В Подмосковье завершен капремонт 14 тысяч многоквартирных домов

В Подмосковье завершен капитальный ремонт 14 тысяч многоквартирных домов в рамках региональной программы. Такие данные привел министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

По словам чиновника, до конца года планируется завершить ремонт еще для 3 тысяч домов.

Программа капремонта в регионе ведется с 2014 года. Всего в программу вошло 44 тысячи домов.

Велиховский в эфире «Радио 1» также анонсировал программу по благоустройству территорий домов, которую планируется реализовывать с Министерством благоустройства Подмосковья.

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Фото: facebook.com/serpuhovMO
ТЕГИ:КапремонтПодмосковье
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