В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Непейно»

Мусорную свалку «Непейно» в Дмитровском городском округе закрыли 25 декабря. Въезд на полигон заблокировали бетонными блоками, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Площадку использовали для захоронения отходов на протяжении 45 лет. В работе «Непейно» были выявлены грубые нарушения экологического законодательства.

«Непейно» стал третьим мусорным полигоном, закрытым за год, и 27-м по счет в Подмосковье, закрытым с начала реформы отрасли обращения с отходами.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный заявил, что рекультивация «Непейно» начнется почти сразу после закрытия. Пока идет пересыпка землей и песком, проект по дезактивации и дегазации разрабатывается, передает телеканал «360».

