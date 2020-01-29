В Подмосковье закроют ещё две свалки

Полигоны твердых бытовых отходов «Лесная» и «Ядрово» в Московской области закроют уже в этом году. Таким образом, в регионе останется 9 действующих свалок из 39 существующих, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям. Речь идёт о закрытии полигонов в Волоколамске и Серпухове.

Воробьёв также пообещал, что с этого года будет отменена плата за вывоз мусора жителям, чьи дома находятся в радиусе пят километров от свалок, передает телеканал «360».

При этом «Лесная» и «Ядрово» будут не просто закрыты, а рекультивированы, что потребует немалого финансирования. Воробьев заверил, что со следующего года бытовые отходы в Московской области будут перерабатываться в соответствии с самыми современными стандартами.

Губернатор также отметил, что в многоквартирных домах уже начала функционировать система раздельного сбора мусора. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», глава области поблагодарил жителей за участие в проекте. В этом году, по его словам, на раздельный сбор переведут коттеджные поселки и частные дома.

