В Подмосковье выявили новую инфекцию

Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская заявила о распространении в Московской области инфекции, которая может быть новым штаммом гриппа.

Между тем, Малиновская отметила, что в отличие от гриппа у этой инфекции симптомы развиваются постепенно.

Врач также предположила, что это может быть либо синцитиальный, либо аденовирус. По ее словам, чаще всего инфекцией заражаются дети. Основными симптомами нового вируса являются насморк и головная боль, отметила Малиновская в эфире «Радио 1».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Подмосковье
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