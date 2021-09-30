В Подмосковье выявили новую инфекцию

Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская заявила о распространении в Московской области инфекции, которая может быть новым штаммом гриппа.

Между тем, Малиновская отметила, что в отличие от гриппа у этой инфекции симптомы развиваются постепенно.

Врач также предположила, что это может быть либо синцитиальный, либо аденовирус. По ее словам, чаще всего инфекцией заражаются дети. Основными симптомами нового вируса являются насморк и головная боль, отметила Малиновская в эфире «Радио 1».

