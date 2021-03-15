В Подмосковье выплаты на детей получат 124 тыс. семей

Около 124 тысяч семей получат выплаты на детей от 3 до 7 лет в текущем году. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в ходе совещания главы региона Андрея Воробьёва с правительством области.

Отмечается, что в этом году число семей, которые получат выплаты выросло примерно на 12 тысяч. По словам Фаевской, в прошлом году на эти цели были выделено 7 млрд рублей.

Министр отметила, что размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума в зависимости от среднего душевого дохода семьи, передает «Радио 1».





