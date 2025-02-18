В Подмосковье возбудили дело о теракте после попытки поджога вышки связи

В Подмосковье возбудили уголовное дело о террористическом акте после попытки поджога вышки сотовой связи рядом с аэропортом «Домодедово». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, неизвестные попытались поджечь вышку в понедельник. На месте происшествия были обнаружены разбитые бутылки с жидкостью и ветошью.