В Подмосковье возбудили дело о теракте после попытки поджога вышки связи

В Подмосковье возбудили уголовное дело о террористическом акте после попытки поджога вышки сотовой связи рядом с аэропортом «Домодедово». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, неизвестные попытались поджечь вышку в понедельник. На месте происшествия были обнаружены разбитые бутылки с жидкостью и ветошью.

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Внешние провода обгорели, но само оборудование не пострадало.

Расследование продолжается, подозреваемых пока не установили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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