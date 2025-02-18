В Подмосковье возбудили дело о теракте после попытки поджога вышки связи
18 февраля 202523:55
В Подмосковье возбудили уголовное дело о террористическом акте после попытки поджога вышки сотовой связи рядом с аэропортом «Домодедово». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, неизвестные попытались поджечь вышку в понедельник. На месте происшествия были обнаружены разбитые бутылки с жидкостью и ветошью.
Внешние провода обгорели, но само оборудование не пострадало.
Расследование продолжается, подозреваемых пока не установили, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru