В Подмосковье в летний период на 10% выросло число туристов
17 октября 201921:16
В Московской области число туристов за прошедший летний период увеличилось на 10% по сравнению с летом 2018 года. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что города Подмосковья этим летом посетили свыше 5,1 млн туристов. В этом году в регионе был запущен проект «Лето в Подмосковье», в рамках которого проходили различные фестивали, концерты, выставки, соревнования.
По данным издания, в области создали проект, который позволит туроператорам, привлекающим в регион иностранных туристов, получать субсидии.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:ТуризмПодмосковье
Горячие новости
- Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии
- Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit
- Ставропольский министр обвиняется в хищении 6 миллионов рублей
- СМИ: Эрдоган выбросил панибратское письмо Трампа
- Суд отпустил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»