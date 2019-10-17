В Подмосковье в летний период на 10% выросло число туристов

В Московской области число туристов за прошедший летний период увеличилось на 10% по сравнению с летом 2018 года. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что города Подмосковья этим летом посетили свыше 5,1 млн туристов. В этом году в регионе был запущен проект «Лето в Подмосковье», в рамках которого проходили различные фестивали, концерты, выставки, соревнования.

По данным издания, в области создали проект, который позволит туроператорам, привлекающим в регион иностранных туристов, получать субсидии.







