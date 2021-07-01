В Подмосковье в этом году откроются более 100 соцобъектов
В Подмосковье до конца 2021 года откроют 125 социальных объектов, в числе которых школы и детские сады, сообщили в правительстве Московской области.
«В Московской области идет активная работа по строительству и капитальному ремонту социальных учреждений. До конца года в регионе откроются 125 новых объектов социального профиля: 47 школ, 24 детских сада и 35 мини-садов, 15 спортивных объектов, 3 учреждения культуры и интернат для слепоглухонемых в Сергиевом Посаде», - сказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, с начала года в Подмосковье уже открыли 4 ФОКа, 13 школ, 2 детсада и 19 мини-садов.
Цель властей региона – сделать так, чтобы не осталось ни одного микрорайона без развитой социальной инфраструктуры, отмечает «Радио 1».
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