В Подмосковье увеличат число коек для пациентов с коронавирусом
В Московской области увеличат число коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.
По данным регионального Минздрава, на текущей неделе больницы будут обеспечены более 750 дополнительными койками.
В ведомстве пояснили, что рост числа заражений связан с осенним сезоном и возвращением граждан из отпусков. Так, в регионе отмечается почти двухкратный рост заболеваний с начала сентября. На сегодняшний день за сутки число заражений превышает тысячу.
Как заявили в Минздраве, в случае ухудшения ситуации руководству региона будет предложено введение ограничений, пишет «Радио 1».
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