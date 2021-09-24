В Подмосковье увеличат число коек для пациентов с коронавирусом

В Московской области увеличат число коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.

По данным регионального Минздрава, на текущей неделе больницы будут обеспечены более 750 дополнительными койками.

В ведомстве пояснили, что рост числа заражений связан с осенним сезоном и возвращением граждан из отпусков. Так, в регионе отмечается почти двухкратный рост заболеваний с начала сентября. На сегодняшний день за сутки число заражений превышает тысячу.

Как заявили в Минздраве, в случае ухудшения ситуации руководству региона будет предложено введение ограничений, пишет «Радио 1».