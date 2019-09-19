В Подмосковье установят 1,5 тысячи «лежачих полицейских» до конца года

Начальник управления организации безопасности дорожного движения областного Минтранса Виктор Щулепников заявил об установке полутора тысяч лежачих полицейских в регионе до конца текущего года. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что эти планы будут реализованы в рамках программы по успокоению движения в Подмосковье.

Как заявил Щулепников, «лежачие полицейские» будут установлены в регионе до 15 ноября. По его данным, число дорожных препятствий скорости превысит в 8 раз прошлогодние показатели.

Большинство «лежачих полицейских» установят на потенциально аварийных участках, в частности, возле школ.



