В Подмосковье установят 1,5 тысячи «лежачих полицейских» до конца года
Начальник управления организации безопасности дорожного движения областного Минтранса Виктор Щулепников заявил об установке полутора тысяч лежачих полицейских в регионе до конца текущего года. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что эти планы будут реализованы в рамках программы по успокоению движения в Подмосковье.
Как заявил Щулепников, «лежачие полицейские» будут установлены в регионе до 15 ноября. По его данным, число дорожных препятствий скорости превысит в 8 раз прошлогодние показатели.
Большинство «лежачих полицейских» установят на потенциально аварийных участках, в частности, возле школ.
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