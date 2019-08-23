В Подмосковье с 1 сентября обеспечат стипендией детей-сирот, обучающихся в колледжах
Подмосковные власти расширили список детей-сирот, имеющих право на получение губернаторской стипендии размером 6 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на министра образования Московской области Ольгу Забралову.
Как сообщили телеканалу, с начала нового учебного года губернаторская стипендия будет выплачиваться детям-сиротам, выбравшим обучение в колледжах. До этого времени стипендия предусматривалась только для студентов вузов.
Отмечается, что сегодня в Подмосковье, соответствующую стипендию получают свыше 3 тысяч детей-сирот.
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