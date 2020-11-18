В Подмосковье развернут более 400 ёлочных базаров

По всей Московской области в декабре развернут свыше 400 елочных базаров, сообщил глава Минсельхоза региона Андрей Разин.

Первые точки начнут открываться в начале декабря, передает «Радио 1». Они будут работать до 10 января.

Кроме того, живую елку можно будет купить в крупных сетевых магазинах и на онлайн-платформах.

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ФОТО: pixabay.com
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