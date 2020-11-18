В Подмосковье развернут более 400 ёлочных базаров

По всей Московской области в декабре развернут свыше 400 елочных базаров, сообщил глава Минсельхоза региона Андрей Разин.



Первые точки начнут открываться в начале декабря, передает «Радио 1». Они будут работать до 10 января.



Кроме того, живую елку можно будет купить в крупных сетевых магазинах и на онлайн-платформах.

