В Подмосковье пропавшего кота оценили в 50 тысяч рублей

В одном из садовых товариществ городского округа Чехов потерялся рыжий четырехлетний мейн-кун Ясик. Кот выскользнул из тесной шлейки и скрылся в лесу, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Попытки найти Ясика до сих не привели к успеху. Его хозяйка Вера верить в чудо и ждем звонков о судьбе кота по телефону 8 (903) 726-68-75.

За кота объявлено вознаграждение 50 тысяч рублей.

