В Подмосковье пройдёт акция «Лес Победы»

11 мая в Подмосковье состоится экологическая акция «Лес Победы». Как сообщает телеканал «360», об этом заявил глава региона Андрей Воробьев. Он отметил, что к ней традиционно присоединяться все города Московской области. По его словам, как правило, местные жители сажают яблони, сирень и клёны. Благодаря акции «Лес Победы» в многочисленных городах появляются новые скверы и общественные пространства, в которых приятно проводить время и отдыхать.

Напомним, экологическая акция «Лес Победы» проводится на территории Московской области с 2015 года.

Ранее НСН сообщала, что в России и преддверии Дня Победы стартовала ежегодная масштабная акция «Георгиевская ленточка». В её рамках тысячи волонтеров выйдут на улицы, в парки и скверы чтобы раздать всем желающим черно-оранжевые ленты. Для тех, кто уже не в первый раз принимает участие в этой акции, по их собственным словам, это возможность сказать спасибо тем, кто воевал, защищая страну от фашистов.

Впервые акция прошла в 2005 году. С тех пор она стала традиционной не только в только в РФ. В этом году в ней участвуют 90 стран.

