В Подмосковье программа «Социальная ипотека» поможет 160 врачам

По программе «Земский доктор» врачи и фельдшеры моложе 50 лет и желающие работать в сельской местности либо в малых населенных пунктах могут для решения жилищного вопроса получить единовременную выплату: врач — миллион рублей. фельдшер — в 500 тысяч рублей. Об этом в эфире телеканала «360» рассказала министр Татьяна Мухтасарова.

В 2019 году по программе «Социальная ипотека» будет выдано 160 сертификатов подмосковным врачам. По ней врач обязуется оплачивать только проценты по кредиту, основной долг оплачивает Московская область. При этом доктор должен будет проработать в регионе не меньше 10 лет.

В Подмосковье существует еще одна мера поддержки медперсонала: это так называемая губернаторская доплата до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.

