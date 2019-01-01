В Подмосковье применили новый способ лечения детей с ДЦП
В Подмосковном отделении медицинской реабилитации Московского областного консультационно-диагностического центра для детей впервые применили новый курс ботулинотерапии для борьбы с детским церебральным параличом (ДЦП), сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что технология позволяет избежать сопутствующих болезни осложнений: в частности, речь идёт о предотвращении патологического слюноотделения у детей. По словам специалистов, такие осложнения опасны тем, что могут привести к частым пневмониям и появлению трещин кожи вокруг рта.
Как отметили в региональном Минздраве, применение нового метода борьбы с детским церебральным параличом проводится под УЗИ-контролем, а в случае необходимости маленьким пациентам назначают курс логомассажа.
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