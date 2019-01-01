В Подмосковье появится «Тропический остров»

Многофункциональный круглогодичный курорт «Тропический остров» организуют в Подмосковье.

Как сообщает телеканал «360» соглашение о постройке зоны отдыха подписали на полях ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава аэропорта Домодедово Игорь Борисов и председатель совета директоров ООО «СкайКапитал» Андрей Кареев.

По словам Кареева, на «Острове» будут расти настоящие тропические растения, а температура воздуха будет поддерживаться на уровне 28 градусов. Кроме того, на курорте построят отели сауны, кинотеатр и другие развлечения.

Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», объём инвестиций в тропический курорт составит 35 миллиардов рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию к четвёртому кварталу 2025 года.

