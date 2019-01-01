В Подмосковье появилось приложение для детского туризма

Мультимедийная платформа-путеводитель появилась в рамках новой туристической программы «Лето в Подмосковье». Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», посетители портала summer.mosregtoday.ru смогут узнать всё о летних развлечениях, центрах туризма, спортивных, а также познавательных занятиях и много другом.

В частности, там можно найти такие разделы, как «Поеду в лагерь», «Отдохну у воды», «Буду развлекаться» и «Пойду в поход». Кроме того, на сайте содержится информация о сувенирах, которые можно приобрести только в Московской области. Также на портал есть советы для детей и родителей – эти лайфхаки помогут сделать отпуск более комфортным.

Ранее в пресс-центре НСН соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич сообщил, что дети, остающиеся летом дома без присмотра, подвергаются гораздо большей опасности, чем те, которые находятся в детском оздоровительном лагере.

«По официальной статистике СК РФ, в 2015 году на неорганизованном отдыхе погибло за лето 1 674 ребенка, в 2016 – погибли 588, в 2017 – 632 , в 2018 – 492 ребенка. В лагерях в 2017 году погибли 6 детей, в 2018 – 2 ребенка. Разница более, чем в 100 раз» - привел цифры специалист по детскому отдыху.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в этом году в российские детские лагеря отдыха отправятся почти 6 млн детей.

