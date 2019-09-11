В Подмосковье почти на треть снизилось число ДТП с детской смертностью

С начала текущего года в Подмосковье количество аварий с детской смертностью снизилось на 31%. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что областной бюджет выделил в 2019 году на информационно-пропагандистские мероприятия по предупреждению ДТП 8,7 млн рублей. В частности, до конца года власти намерены обновить более 300 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений.

Кроме того, в Подмосковье намерены комплексно обустроить 48 дорог, в том числе, провести более 300 км линий освещения, установить 168 километров ограждений, 12 тысяч дорожных знаков, 130 тысяч сигнальных столбов, проложить 245 км тротуаров.



