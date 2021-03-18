В Подмосковье планируют открыть еще два брендированных колледжа

Власти Подмосковья планируют заключить соглашения с еще двумя региональными предприятиями для подготовки специализированных кадров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области по итогам визита губернатора региона Андрея Воробьева в колледж, где готовят кадры для сети отелей «Хилтон».

Отмечается, что соглашения планируются с компаниями «Дмитровские овощи» и «Мытищинский машиностроительный завод». По данным пресс-службы, в настоящее время в регионе открыты 10 бронированных колледжей, где готовят специалистов для «Загорского трубного завода», аэропортов Шереметьево и Домодедово, «Ростелекома» и других.

Как заявил Воробьева, около 50% девятиклассников региона выбирают колледжи, в связи с чем на среднетехническое образование имеет большой спрос. «Мы подписываем соглашения с ведущими компаниями, они дают нам техзадание – какое оборудование покупать, на чём обучать детей», - цитирует губернатора «Радио 1».

