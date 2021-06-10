В Подмосковье планируется открытие детских киношкол

Директор Мособлкино Евгений Сарамуд рассказала о планах открытия нескольких детских киношкол в Подмосковье.

Отмечается, что реализация пилотного проекта киношколы планируется на базе культурного центра Любови Орловой в Звенигороде.

По словам Сарамуд, для организации киношкол планируется привлечь киностудию им. Горького, с представителями которой в настоящее время ведутся переговоры. Ученики киношкол будут посещать мастер-классы, знакомиться с профессиями киноиндустрии.

Директор Мособлкино в эфире «Радио 1» отметила, что целью открытия киношкол является популяризация кинематографа.

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