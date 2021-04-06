В Подмосковье открылся восьмой центр помощи при ДТП

В подмосковном Сергиевом Посаде в здании коворкинг-центра «Старт» открылся центр помощи при ДТП по телефону.

Там будут помогать водителям, попавшим в лёгкую аварию, расскажут об оформлении ДТП без участия сотрудника ДПС.

Это уже восьмой такой центр в Подмосковье. Их планируется открыть еще около десяти, передает «Радио1».







