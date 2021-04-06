В Подмосковье открылся восьмой центр помощи при ДТП
6 апреля 202118:47
В подмосковном Сергиевом Посаде в здании коворкинг-центра «Старт» открылся центр помощи при ДТП по телефону.
Там будут помогать водителям, попавшим в лёгкую аварию, расскажут об оформлении ДТП без участия сотрудника ДПС.
Это уже восьмой такой центр в Подмосковье. Их планируется открыть еще около десяти, передает «Радио1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru