В Подмосковье огласили рейтинг учебных заведений региона

Правительство Московской области огласило рейтинг учебных заведений региона.

Отмечается, что критериями оценивания выступили подготовка преподавателей, оснащение кабинетов, технологичность учебного процесса, развитие дополнительного образования и результаты учеников на экзаменах и олимпиадах. В список вошли 100 образовательных учреждений.

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Как заявила министр социального развития региона Ирина Каклюгина, лидерами были признаны Областная гимназия им. Е.М. Примакова (Одинцово) и Физтех-лицей имени П. Л. Капицы (Долгопрудный).

В Доме правительстве также были вручены дипломы директорам школ за первые три места, передает «Радио 1». В частности, первое место занял физико-математический лицей №5 (Долгопрудный), второе - СОШ №6 (Мытищи), третье - Дмитровская гимназия «Логос».



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПодмосковьеШкола
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