В Подмосковье огласили рейтинг учебных заведений региона

Как заявила министр социального развития региона Ирина Каклюгина, лидерами были признаны Областная гимназия им. Е.М. Примакова (Одинцово) и Физтех-лицей имени П. Л. Капицы (Долгопрудный).

В Доме правительстве также были вручены дипломы директорам школ за первые три места, передает «Радио 1». В частности, первое место занял физико-математический лицей №5 (Долгопрудный), второе - СОШ №6 (Мытищи), третье - Дмитровская гимназия «Логос».





