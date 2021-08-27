В Подмосковье огласили рейтинг учебных заведений региона
Правительство Московской области огласило рейтинг учебных заведений региона.
Отмечается, что критериями оценивания выступили подготовка преподавателей, оснащение кабинетов, технологичность учебного процесса, развитие дополнительного образования и результаты учеников на экзаменах и олимпиадах. В список вошли 100 образовательных учреждений.
Как заявила министр социального развития региона Ирина Каклюгина, лидерами были признаны Областная гимназия им. Е.М. Примакова (Одинцово) и Физтех-лицей имени П. Л. Капицы (Долгопрудный).
В Доме правительстве также были вручены дипломы директорам школ за первые три места, передает «Радио 1». В частности, первое место занял физико-математический лицей №5 (Долгопрудный), второе - СОШ №6 (Мытищи), третье - Дмитровская гимназия «Логос».
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