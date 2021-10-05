В Подмосковье назвали среднюю зарплату учителей региона

Пользователи Facebook и Instagram снова жалуются на сбои в работе сетей Пермский стрелок начал общаться Концентрация прививки «Спутник V» для подростков будет снижена в пять раз Космонавт Сергей Рязанский рассказал, с чем столкнутся в космосе участники «киноэкипажа»