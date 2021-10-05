В Подмосковье назвали среднюю зарплату учителей региона
5 октября 202120:31
Средняя ежемесячная зарплата в Московской области для учителя составляет 53-54 тысяч рублей. Такую сумму назвал учитель истории и обществознания гимназии № 9 г. Химки Григорий Назаров.
Учитель назвал такую зарплату «весьма достойной». По словам Назарова, при желании учителя могут выполнять дополнительные образовательные услуги в школе для поднятия уровня зарплаты.
Кроме того, Назаров отметил в эфире «Радио 1», что в регионе существуют меры поддержки учителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru