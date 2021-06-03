В Подмосковье назвали число нехватки рабочих на стройках

В Подмосковье общее число нехватки рабочих на строительных объектах в регионе составляет 2,5 тысячи. Такую цифру назвала начальник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области Светлана Плетнёва.

Отмечается, что сегодня в регионе заняты около 4 тысяч рабочих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал наличие проблемы дефицита трудовых мигрантов в регионе. Однако, по его словам, потребность столицы в рабочих намного выше, чем в области, отмечает «Радио 1».