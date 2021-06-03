В Подмосковье назвали число нехватки рабочих на стройках
В Подмосковье общее число нехватки рабочих на строительных объектах в регионе составляет 2,5 тысячи. Такую цифру назвала начальник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области Светлана Плетнёва.
Отмечается, что сегодня в регионе заняты около 4 тысяч рабочих.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал наличие проблемы дефицита трудовых мигрантов в регионе. Однако, по его словам, потребность столицы в рабочих намного выше, чем в области, отмечает «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Российские хоккеисты проиграли Канаде в 1/4 чемпионата мира
- Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
- Кравчук заявил о необходимости переформатировать переговоры по Донбассу
- Протасевич рассказал об источниках финансирования белорусской оппозиции
- Тетю политика Гудкова отпустили без меры пресечения
- В Минфине объяснили отказ от доллара в структуре ФНБ
- «Победа» начала продажу билетов в кипрский Пафос из двух городов РФ
- Кудрин: Мир пройдет пик потребления нефти в ближайшее десятилетие
- Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии
- Полиция решила освободить Гудкова без избрания меры пресечения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru