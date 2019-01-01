Общество
Отмечается, что инцидент произошел 11 июня в 12:40 на участке трассы Пикино - Лунево – Носово. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.
В Подмосковье насмерть сбили пешехода
11 июня16:12
В Московской области автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе М-10 в районе Солнечногорска. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на подмосковное министерство транспорта.
Отмечается, что инцидент произошел 11 июня в 12:40 на участке трассы Пикино - Лунево – Носово. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ПодмосковьеДТП
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