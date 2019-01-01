Общество

В Подмосковье насмерть сбили пешехода

11 июня16:12

В Московской области автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе М-10 в районе Солнечногорска. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на подмосковное министерство транспорта.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июня в 12:40 на участке трассы Пикино - Лунево – Носово. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ПодмосковьеДТП