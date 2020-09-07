В Подмосковье начали вакцинацию от гриппа

Массовая прививочная кампания в Подмосковье пройдёт на предприятиях, в школах, детских садах, а все желающие смогут пройти вакцинацию от гриппа в поликлиниках или сделать укол в специальных мобильных комплексах, расположенных в общественных местах, сообщает «Радио 1».

Жителям региона достаточно записаться на приём к врачу через портал Госуслуг или по телефону единого call-центра 8 (800) 550-50-30. При этом бесплатная прививка от гриппа является добровольной, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент поставил задачу - обеспечить вакцинацию на уровне 60%. Это всё должно быть добровольно. Наши поликлиники готовы к вакцинации. Необходимо обеспечить жителям удобство и комфорт с соблюдением всех санитарных медицинских требований», - сказал Воробьев.

В министерстве здравоохранения Подмосковья привели статистику по вакцинированию от гриппа. Так в 2016 году от заболевания привились порядка 37% населения, а в 2019 году - почти 50%.

«За этот период заболеваемость гриппом в регионе снизилась в четыре раза», — заявила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

В новом эпидемиологическом сезоне в Московской области планируют привить от гриппа 4,5 миллиона жителей. В первую очередь необходимо вакцинировать детей от шести месяцев, людей старше 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, а также медиков, сотрудников сферы ЖКХ и транспорта, считают в Минздраве региона.

В медучреждения Подмосковья, а также мобильные комплексы по вакцинации уже поступили современные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

