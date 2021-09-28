В Подмосковье началась акция по безопасности дорожного движения

Акция «Засветись!», призванная привлечь внимание к безопасному дорожному движению, стартовала в Подмосковье.



В частности, в рамках акции граждан призывают использовать светоотражатели, поскольку около 60% наездов на пешеходов случаются в темное время суток.

Глава управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов рассказал, что в ходе акции в местах массового скопления людей будут раздаваться светоотражающие элементы. Он отметил, что акция продлится до 24 октября.

Практика применения светоотражателей фикусирует снижение в 8 раз риска ДТП, отмечает «Радио 1».







