Двух девушек освободили из квартиры мужчины с гранатой в Подмосковье

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который насильно удерживал двух девушек у себя в квартире, угрожая им ружьем и гранатой. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

31 октября в полицию поступило сообщение, что в подмосковном Нахабино мужчина незаконно удерживает двух девушек у себя в квартире. Сотрудники полиции освободили девушек и задержали злоумышленника. При обыске квартиры правоохранители обнаружили три светошумовые гранаты для страйкбола, два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова и два охолощенных автомата. В МВД подчеркнули, что всё найденное оружие не является боевым.

Сейчас ведётся доследственная проверка.

В ведомстве также уточнили, что девушки сами приехали домой к задержанному.

