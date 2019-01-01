В Подмосковье машину приковали на цепь

Внедорожник «Nissan» на ул. Чистяковой в Одинцово перекрыл въезд на парковку, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

По одной из версий, хозяин иномарки мог сам приковать своего железного коня к забору в знак протеста против строительства.

По версии местных жителей, теперь забрать автомобиль не сможет даже эвакуатор.

