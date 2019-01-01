В Подмосковье машину приковали на цепь
24 июля21:20
Внедорожник «Nissan» на ул. Чистяковой в Одинцово перекрыл въезд на парковку, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
По одной из версий, хозяин иномарки мог сам приковать своего железного коня к забору в знак протеста против строительства.
По версии местных жителей, теперь забрать автомобиль не сможет даже эвакуатор.
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ФОТО: pleeq.com
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