В Подмосковье ипотека под 3% для семей с детьми станет доступна в апреле

Программа льготной ипотеки под 3% для семей с детьми заработает в Московской области с апреля текущего года. Об этом в эфире телеканала «360» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в настоящее время вносятся поправки в региональный бюджет, программа активно заработает с апреля текущего года. Для того, чтобы получить скидку на ипотеку, у семьи не должно быть жилья в собственности, и один из родителей должен быть зарегистрирован в Подмосковье. Скидка распространяется на жилье только на территории региона.

Как ожидается, в текущем году льготной ипотекой смогут воспользоваться 500 семей, в следующем – около 1 тысячи семей и в 2022 году – около 2 тысяч.

