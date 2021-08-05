В Подмосковье газифицируют 500 домовладений до конца недели

В Московской области до конца недели намерены газифицировать 500 домовладений. Об этом заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«На сегодняшний день газ пущен в 469 домовладений Московской области, а уже на этой неделе мы перейдём планку 500 домовладений, и до конца недели газифицируем пятисотое домовладение в рамках социальной газификации», - рассказал Баранов Радио 1.

Он рассказал, что подмосковные жители отправили больше 60 тысяч заявок на газификацию внутри участка. Это больше половины домовладений области.

В рамках программы «Социальная газификация» до конца 2022 года должны быть газифицированы все домовладения, которые в этом нуждаются.

