В Подмосковье до конца года появятся 27 новых школ
10 марта 202120:42
В Подмосковье до конца текущего года введут в эксплуатацию 27 новых школ. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
По словам министра, строительство семи школ в регионе идет с опережением по графику. Они будут введены в эксплуатацию до 1 сентября.
Локтев сообщил об этом в ходе встречи глава Московской области Андрея Воробьева с областным правительством, передает «Радио 1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru