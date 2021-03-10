В Подмосковье до конца года появятся 27 новых школ

В Подмосковье до конца текущего года введут в эксплуатацию 27 новых школ. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.



По словам министра, строительство семи школ в регионе идет с опережением по графику. Они будут введены в эксплуатацию до 1 сентября.

Локтев сообщил об этом в ходе встречи глава Московской области Андрея Воробьева с областным правительством, передает «Радио 1».





