В Подмосковье до конца года появятся 27 новых школ

В Подмосковье до конца текущего года введут в эксплуатацию 27 новых школ. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По словам министра, строительство семи школ в регионе идет с опережением по графику. Они будут введены в эксплуатацию до 1 сентября.

Локтев сообщил об этом в ходе встречи глава Московской области Андрея Воробьева с областным правительством, передает «Радио 1».



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ШколаПодмосковье
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