В Подмосковье частично отменили ограничения для массовых мероприятий

Власти Московской области с 19 июля отменили ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьева.

Речь идет о мероприятиях, которые проводятся в «организациях культуры и образования».

Ранее в пятницу Воробьев сообщил в своём Telegram-канале, что с 19 июля в регионе смягчаются антиковидные ограничения.

По словам губернатора, с понедельника предприятия общепита в Подмосковье могут отказаться от проверки QR-кодов у посетителей и данное требование будет носить рекомендательный характер.

«В случае отмены проверки QR-кодов обязательными остаются термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции», - добавил губернатор.

