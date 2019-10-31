В Подмосковье более 10 тысяч дольщиков получат ключи от квартир в 2020 году

По словам Воробьева, 3,5 тысячи дольщиков получат ключи уже в первом квартале следующего года. Губернатор также отметил, что текущий год должен стать рекордным по выдаче ключей – около 19 тысяч дольщиков должны получить готовые квартиры.

В свою очередь, министр жилищной политики Инна Федотова заявила, что на сегодняшний день ключи получили почти 13 тысяч дольщиков. По ее словам, основной ввод планируется на декабрь.

Отмечается, что дольщики могут следить за ходом строительства в мобильном приложении «Новостройки и стройки Подмосковья».



