В Подмосковье благоустроят двадцать парков
Министерство благоустройства Московской области обновит и благоустроит двадцать региональных парков. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Все парки планируется обновить в течение 2020 года.
В ведомстве заявили, что всего поступило 53 заявки на благоустройства. Отбор парков для модернизации будет производиться по определенным критериям, в частности, будет учитываться положительная динамика по показателю «Соответствие парков культуры и отдыха Московской области региональному парковому стандарту».
Ранее в январе НСН сообщала, что нa городские aукционы выстaвлены 24 нестaционaрных торговых объектa для ведения бизнесa в пaркaх.
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