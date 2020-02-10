В Подмосковье благоустроят двадцать парков

Министерство благоустройства Московской области обновит и благоустроит двадцать региональных парков. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Все парки планируется обновить в течение 2020 года.

В ведомстве заявили, что всего поступило 53 заявки на благоустройства. Отбор парков для модернизации будет производиться по определенным критериям, в частности, будет учитываться положительная динамика по показателю «Соответствие парков культуры и отдыха Московской области региональному парковому стандарту».

Ранее в январе НСН сообщала, что нa городские aукционы выстaвлены 24 нестaционaрных торговых объектa для ведения бизнесa в пaркaх.

