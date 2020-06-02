В Подмосковье 3 июня откроются храмы и парикмахерские

Власти Московской области разрешили открыть с 3 июня бани, салоны красоты, парикмахерские, сауны, спа и массажные салоны площадью до 400 кв. метров. Об этом говорится в указе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Кроме того, в регионе для верующих откроются религиозные организации, сообщает телеканал «360». Храмы РПЦ разрешено посещать во внебогослужебное время.

В Москве храмы откроют для прихожан с 6 июня, при богослужениях будет действовать правило соблюдения социальной дистанции, сообщило АГН «Москва». Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове начнут пускать прихожан уже 2 июня.

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ТЕГИ:ХрамыРПЦМосковская Область
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