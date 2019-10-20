В ПФР рассказали, как досрочно выйти на пенсию

В ведомстве рассказали, что досрочная пенсия может быть назначена за два года достижения возраста с учетом переходного периода.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года досрочную пенсию в России оформили 23,5 тыс. человек. При этом подтвердить факт того, что предпенсионер не может найти работу, должен центр занятости.

На выплаты пенсий таким категориям граждан в 2020 году в бюджете заложено 4,4 млрд рублей.

