В ПФР рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста, которые не могут найти работу, смогут выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока. Об этом рассказал в Пенсионном фонде России, сообщает RT.
В ведомстве рассказали, что досрочная пенсия может быть назначена за два года достижения возраста с учетом переходного периода.
Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года досрочную пенсию в России оформили 23,5 тыс. человек. При этом подтвердить факт того, что предпенсионер не может найти работу, должен центр занятости.
На выплаты пенсий таким категориям граждан в 2020 году в бюджете заложено 4,4 млрд рублей.
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