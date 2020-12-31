В Петербурге задержали лжеспецназовцев, инсценировавших похищения людей

Полиция задержала двух мужчин, организовывавших розыгрыши в виде "захвата спецназа", пользуясь экипировкой правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию об этой деятельности сообщила Росгвардия, которая попросила дать правовую оценку фирме, занимающейся на коммерческой основе организацией подобного рода розыгрышей. Сотрудники обещали клиентам "незабываемые впечатления", которые получают в результате силовой акции захвата спецназом.

ГУМВД подчеркнул, что сотрудники фирмы незаконно использовали казенное обмундирование, а также спецсредства и экипировку: бронежилеты, балаклавы, шлемы и "пистолеты Стечкина" с холостыми патронами. Полиция провела операцию захвата "спецназовцев". Микроавтобус предпринимателей был блокирован на АЗС на проспекте Шаумяна в Петербурге.

По данным агентства, свидетелями задержания участников "псевдоспецназа" стали водитель микроавтобуса и оператор, который должен был снимать розыгрыши на видео. Предприниматели направлены в отдел полиции, им предстоит ответить за нелегальное применение "форменного обмундирования правоохранительных органов".