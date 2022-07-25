В Петербурге умерла журналистка Татьяна Москвина

В Петербурге умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина. Об этом сообщает ТАСС.

Москвиной было 63 года.

О ее смерти сообщил ее муж, журналист и телеведущий Сергей Шолохов, пишет агентство. По его словам, Москвина умерла после операции в больнице св. Георгия. Других подробностей не приводится.

Москвина была главным редактором журнала «Время культуры. Петербург», вела программы на «Радио «Культура», «Эхо Москвы», вела колонки во многих изданиях.

