В Петербурге умерла журналистка Татьяна Москвина

В Петербурге умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина. Об этом сообщает ТАСС.

Москвиной было 63 года.

О ее смерти сообщил ее муж, журналист и телеведущий Сергей Шолохов, пишет агентство. По его словам, Москвина умерла после операции в больнице св. Георгия. Других подробностей не приводится.

Москвина была главным редактором журнала «Время культуры. Петербург», вела программы на «Радио «Культура», «Эхо Москвы», вела колонки во многих изданиях.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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