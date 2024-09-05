В Петербурге умер правнук Достоевского

Правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий Достоевский умер в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии», — говорится в публикации, размещенной 4 сентября.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. Потомок знаменитого писателя — внук его сына Федора Федоровича. Дмитрий Достоевский водил экскурсии по музею прадеда в Петербурге, кроме того, до пенсии он работал водителем трамвая на маршруте, проходящем по местам писателя.

Ранее стало известно, что в Москве умер внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, напоминает Ura.ru.

