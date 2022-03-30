В Петербурге суд зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» на 800 тысяч рублей
Октябрьский районный суд зарегистрировал исковое заявление петербуржца к ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс.Еда» на 800 тысяч рублей.
В иске содержится просьба о защите персональных данных истца, ограничению к ним доступа и требование возмещения морального ущерба на 800 тыс. рублей, пишет «Невские новости».
Иск оставлен без движения до 25 апреля. Информация об утечке данных «Яндекс.Еды» распространилась в конце февраля. Позднее злоумышленники опубликовали эти данные на портале, который был заблокирован Роскомнадзором.
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