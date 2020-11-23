В Петербурге студентам разрешили выходить из общежития на один час в день

Студентам петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича разрешили покидать общежитие только для похода за продуктами по часам и в порядке очерёдности. Снимок объявления с режимом работы студгородка в понедельник был опубликован в соцсетях.

В сообщении отмечается, что выход из студгородка разрешён только по согласованию с администрацией с 12 до 17 часов. Студентам запрещено отсутствовать дольше часа. При этом работающие студенты должны предоставить справку от работодателя.

Как сообщает издание «Подъём» со ссылкой на директора студгородка Валерия Жукова, никакого запрета нет, а указанная информация — только рекомендации.

По словам Жукова, студентам рекомендовали покидать общежитие в светлое время суток с учётом просьбы губернатора Санкт-Петербурга, «чтобы аптеки и магазины в первой половине дня оставить пенсионерам».

Директор студгородка также объяснил рекомендацию не выходить после 17 часов тем, что «удалённая форма обучения больше сосредоточена на вторую половину дня».

Минобрнауки из-за коронавируса отправил все подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение с 13 ноября до 6 февраля следующего года. Большинство петербургских учебных заведений из-за высоких показателей заболеваемости перешли в такой режим до официального распоряжения.





