В Петербурге студентам разрешили выходить из общежития на один час в день
Студентам петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича разрешили покидать общежитие только для похода за продуктами по часам и в порядке очерёдности. Снимок объявления с режимом работы студгородка в понедельник был опубликован в соцсетях.
В сообщении отмечается, что выход из студгородка разрешён только по согласованию с администрацией с 12 до 17 часов. Студентам запрещено отсутствовать дольше часа. При этом работающие студенты должны предоставить справку от работодателя.
Как сообщает издание «Подъём» со ссылкой на директора студгородка Валерия Жукова, никакого запрета нет, а указанная информация — только рекомендации.
По словам Жукова, студентам рекомендовали покидать общежитие в светлое время суток с учётом просьбы губернатора Санкт-Петербурга, «чтобы аптеки и магазины в первой половине дня оставить пенсионерам».
Директор студгородка также объяснил рекомендацию не выходить после 17 часов тем, что «удалённая форма обучения больше сосредоточена на вторую половину дня».
Минобрнауки из-за коронавируса отправил все подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение с 13 ноября до 6 февраля следующего года. Большинство петербургских учебных заведений из-за высоких показателей заболеваемости перешли в такой режим до официального распоряжения.
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