В Петербурге сообщили об угрозе наводнения

Непогода в Петербурге может стать причиной наводнения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

По прогнозу в Петербурге ожидается метель и сильный снегопад. Синоптики предполагают, что это может вызвать подъем воды в Неве до критической отметки (более 161 см).

В связи с возможной угрозой наводнения в городе будет закрыта дамба с вечера среды до утра четверга. Также с 19.30 остановлен проход судов по Кронштатскому корабельному фарватеру. По данным агентства, уровень воды на 19.39 на водомерном посту "Горный институт" зафиксирован на отметке 101 см.



